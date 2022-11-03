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KWOS High School Basketball 2022

KWOS Hall of Famer Kevin Kelly is back for another season of high school basketball on KWOS. Listen to coverage of the Jefferson City Jays, Capital City Cavaliers, Helias Crusaders and Blair Oaks Falcons all this season. Be sure to check back here later in the week for the full playback.

 

2022-2023 KWOS BASKETBALL BROADCAST SCHEDULE

 

FRIDAY, NOVEMBER 18              CAPITAL CITY AT ROLLA —ROLLA SHOOTOUT (1)

TUESDAY. NOVEMBER 22          JEFFERSON CITY AT SEDALIA SMITH-COTTON

TUESDAY, NOVEMBER 29          BLAIR OAKS AT OWENSVILLE

SATURDAY, DECEMBER 3         JEFFERSON CITY LADY JAYS VS BLUE VALLEY NORTH (2)

WEDNESDAY, DECEMBER 7     CAPITAL CITY AT BLAIR OAKS

SATURDAY, DECEMBER 10       BLAIR OAKS SHOOTOUT—(3 GAMES) (3)

THURSDAY, DECEMBER 15      BLAIR OAKS VS SOUTH CALLAWAY (4)

THURSDAY, DECEMBER 15      CAPITAL CITY VS SOUTHERN BOONE (4)

SATURDAY, DECEMBER 17       JEFFERSON CITY VS EAST ST. LOUIS (4)

TUESDAY, DECEMBER 20         BLAIR OAKS AT FATIMA

W-T-F, DECEMBER 28-30           GREAT 8 TOURNAMENT (3 TEAMS) (5)

MONDAY, JANUARY 2                 BLAIR OAKS AT LINN

THURSDAY, JANUARY 5             HELIAS AT FATHER TOLTON

TUESDAY, JANUARY 12              HELIAS AT JEFFERSON CITY

FRIDAY, JANUARY 20                  CAPITAL CITY AT HELIAS

FRIDAY, JANUARY 27                  MONROE CITY AT CAPITAL CITY

TUESDAY, JANUARY 31              JEFFERSON CITY AT ROCK BRIDGE

FRIDAY, FEBRUARY 3                 HALLSVILLE AT CAPITAL CITY

SATURDAY, FEBRUARY 4          CENTRAL BANK SHOOTOUT (3 GAMES)

FRIDAY, FEBRUARY 10              BLAIR OAKS AT JEFFERSON CITY

MONDAY, FEBRUARY 13           HELIAS AT SOUTHERN BOONE

FRIDAY, FEBRUARY 17             CAPITAL CITY AT JEFFERSON CITY

THURSDAY, FEBRUARY 23      BLAIR OAKS AT SOUTHERN BOONE

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