KWOS High School Basketball 2022

KWOS Hall of Famer Kevin Kelly is back for another season of high school basketball on KWOS. Listen to coverage of the Jefferson City Jays, Capital City Cavaliers, Helias Crusaders and Blair Oaks Falcons all this season. Be sure to check back here later in the week for the full playback.
2022-2023 KWOS BASKETBALL BROADCAST SCHEDULE
FRIDAY, NOVEMBER 18 CAPITAL CITY AT ROLLA —ROLLA SHOOTOUT (1)
TUESDAY. NOVEMBER 22 JEFFERSON CITY AT SEDALIA SMITH-COTTON
TUESDAY, NOVEMBER 29 BLAIR OAKS AT OWENSVILLE
SATURDAY, DECEMBER 3 JEFFERSON CITY LADY JAYS VS BLUE VALLEY NORTH (2)
WEDNESDAY, DECEMBER 7 CAPITAL CITY AT BLAIR OAKS
SATURDAY, DECEMBER 10 BLAIR OAKS SHOOTOUT—(3 GAMES) (3)
THURSDAY, DECEMBER 15 BLAIR OAKS VS SOUTH CALLAWAY (4)
THURSDAY, DECEMBER 15 CAPITAL CITY VS SOUTHERN BOONE (4)
SATURDAY, DECEMBER 17 JEFFERSON CITY VS EAST ST. LOUIS (4)
TUESDAY, DECEMBER 20 BLAIR OAKS AT FATIMA
W-T-F, DECEMBER 28-30 GREAT 8 TOURNAMENT (3 TEAMS) (5)
MONDAY, JANUARY 2 BLAIR OAKS AT LINN
THURSDAY, JANUARY 5 HELIAS AT FATHER TOLTON
TUESDAY, JANUARY 12 HELIAS AT JEFFERSON CITY
FRIDAY, JANUARY 20 CAPITAL CITY AT HELIAS
FRIDAY, JANUARY 27 MONROE CITY AT CAPITAL CITY
TUESDAY, JANUARY 31 JEFFERSON CITY AT ROCK BRIDGE
FRIDAY, FEBRUARY 3 HALLSVILLE AT CAPITAL CITY
SATURDAY, FEBRUARY 4 CENTRAL BANK SHOOTOUT (3 GAMES)
FRIDAY, FEBRUARY 10 BLAIR OAKS AT JEFFERSON CITY
MONDAY, FEBRUARY 13 HELIAS AT SOUTHERN BOONE
FRIDAY, FEBRUARY 17 CAPITAL CITY AT JEFFERSON CITY
THURSDAY, FEBRUARY 23 BLAIR OAKS AT SOUTHERN BOONE