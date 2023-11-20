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High School Basketball is Almost Back!

KWOS Hall of Famer Kevin Kelly is back for another season of high school basketball on KWOS. Listen to coverage of the Jefferson City Jays, Capital City Cavaliers, Helias Crusaders, and Blair Oaks Falcons all this season.

2023-2024 KWOS BROADCAST BASKETBALL SCHEDULE

 

12-06-23                  BLAIR OAKS VS CAPITAL CITY—7:15 pm

 

12-08-23                  HELIAS V BISHOP MIEGE—NORM STEWART CLASSIC

 

12-08-23                  JEFFERSON CTY VS PEMBROKE HILL—8:25 pm

 

12-15-23                  BLAIR OAKS VS ROLLA—7:15 pm

 

12-19-23                  HELIAS VS FATHER TOLTON—7:15 pm

 

12-20-23                  CAPITAL CITY VS MICDS—5:45 pm

 

12-27-29-23             GREAT 8 CLASSIC—TBA

 

01-05-24                   CAPITAL CITY VS ROCK BRIDGE—7:15 pm

 

01-06-24                   HELIAS (GIRLS) VS PARK HILL SOUTH-4:15 pm*

 

01-11-24                   HELIAS VS FATIMA—7:15 pm

 

01-16-24                   JEFFERSON CITY VS HELIAS—7:45 pm

 

01-23-24                   BLAIR OAKS VS GLASGOW—7:15 pm

 

01-26-24                   JEFFERSON CITY V. SPRINGFIELD PARKVIEW – 6:45p

 

01-27-24                   JEFFERSON CITY VS SPRINGFIELD KICKAPOO-4:15pm

 

01-30-24                   JEFFERSON CITY VS ROCK BRIDGE—7:15 pm

 

02-03-24                   CENTRAL BANK SHOOTOUT (4 GAMES)—TBA

 

02-05-24                   HELIAS VS ST. LOUIS DESMET—7:15 pm

 

02-09-24                   BLAIR OAKS VS JEFFERSON CITY—7:15 pm

 

02-16-24                   CAPITAL CITY VS JEFFERSON CITY—7:15 pm

 

02-19-24                   LADY CRUSADERS VS LADY JAYS—7:15 pm

 

02-23-24                   HELIAS VS ROCK BRIDGE—7:15 pm

 

*Sophie Cunningham Classic

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